Va dove ti porta l’Inconscio. Quattro viaggi dettati dai sogni

Dall’Umbria all’Algarve, itinerari slow e profondi



Il 25 settembre è stata la giornata mondiale dei sogni e cosa c’è di meglio per ripartire alla grande per il nuovo anno che un bel viaggio dettato dal nostro inconscio. Ecco i consigli di Sloways:

Sognare di camminare nei boschi – Sognare di camminare in un bosco ha un significato molto profondo e dalle diverse interpretazioni. Se la vegetazione è molto fitta stai affrontando un periodo impegnativo, denso di sensazioni che ostacolano la tua serenità. Nel caso di un bosco più ampio e spazioso esprimi invece il bisogno di prenderti un momento per te stesso, verso la spensieratezza, alla ricerca della tua tranquillità.

L’incantevole paesaggio lungo la via di Francesco tra Città di Castello ed Assisi è un percorso immerso nella pace ed il silenzio dei luoghi di culto, il verde dei boschi e dei vigneti umbri, la preghiera dei frati francescani.

Sognare di camminare nei prati – Sognare di camminare in un prato simboleggia il bisogno di controllo, l’avere sempre ben salde le redini della tua vita ma allo stesso tempo la necessità di un momento di quiete.

Una distesa di grano o un prato immerso nel verde in un sogno trasmettono quindi la tranquillità che insegue il tuo inconscio. Scopri le verdi colline e le strade bianche lungo la Via Francigena da Siena a Viterbo, un autentico sogno ad occhi aperti sui paesaggi da cartolina toscana, di incredibile bellezza alla vista, di elevata riflessione e spiritualità durante il cammino.

Sognare di camminare in salita – La salita è considerata nell’immaginario collettivo come un percorso simbolico alla conquista della cima, di ciò che sta in alto, ma per il quale è necessario impegno e sacrificio. Se hai sognato di camminare in salita significa quindi che senti la tua vita dirigersi verso l’alto, ma sei allo stesso tempo consapevole del duro lavoro che ti viene richiesto.

Il massiccio montuoso delle Madonie in Sicilia è un esempio ideale perché racchiude l’interpretazione di una salita verso la vetta che premia l’impegno con un panorama mozzafiato sui borghi arroccati, la macchia mediterranea a l’imponente Etna nel suo silente riposo.

Sognare di camminare sul mare – Sognare di camminare sul mare riflette il tuo essere, il modo in cui la tua personalità affronta le vicende della vita gestendo l’equilibrio tra la tua parte inconscia, il tuo istinto ed il tuo conscio.

Le condizioni del mare sono lo specchio del periodo che stai vivendo, così che un mare calmo e sereno rappresenta un periodo di stabilità, una quiete spirituale. Viceversa, un mare agitato riflette un periodo brusco, inquieto. Un cammino sulla costa Atlantica lungo la Rota Vicentina in Algarve è l’occasione ideale di avere uno sguardo sull’oceano di emozioni che provi, le scogliere su cui è scolpito il tuo carattere, i cespugli d’erica lungo i sentieri della tua anima.

