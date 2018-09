ANZIANI: SONDAGGIO, 8 SU 10 INSEPARABILI DALLO SMARTPHONE

Smartphone alla mano e connessione internet sempre attiva per condividere all’istante le proprie esperienze su Facebook, Twitter e Instagram. Non è il ritratto dei Millennials, ma di una nuova generazione, quella della «silver generation», messa in luce dalla ricerca «Smart ageing. La tecnologia non ha età» promossa da Amplifon e condotta da Ipsos sul rapporto che gli over 55 di diversi Paesi del mondo hanno con la tecnologia (sono state interpellate 6.000 persone in Italia, Australia, Francia, Germania e Usa). Lo studio è stato presentato al Wired Next Fest in corso a Firenze. In particolare, i senior italiani risultano inseparabili dal proprio smartphone (76%) e primeggiano per l’uso dei social network (il 76% ha almeno un account). Emerge così un rapporto di forte intimità con la tecnologia: per il 78% dei connazionali più maturi permette di semplificare la vita, per l’83% consente di fare cose che prima non si riuscivano a fare e per oltre un terzo può migliorare la salute (35%). «Toglietemi tutto, ma non il mio smartphone». In Italia lo smartphone ha conquistato il cuore della «silver generation». Il cellulare di ultima generazione è infatti il dispositivo più amato dagli over 55 del Bel Paese: usato dal 76% degli intervistati stacca nettamente il pc portatile (63%) e il tablet (41%). La passione italiana per lo smartphone è almeno in parte condivisa da australiani e tedeschi (71%), mentre si affievolisce leggermente in Francia (68%) e Stati Uniti (67%). Inoltre, gli over 55 italiani sono – insieme con i coetanei americani – i più connessi: il 75% confessa infatti di collegarsi a internet più volte al giorno contro, ad esempio, il 55% dei tedeschi e il 65% degli australiani. Per ogni cosa, c’è un’app. Comunicare, guardare le previsioni, cercare la strada, rimanere informati e fare acquisti. I «giovani anziani» italiani hanno un’applicazione per ogni necessità. Chattare è l’attività principale: quasi 9 intervistati su 10 hanno installato Whatsapp (87% vs 76% dei tedeschi e 27% dei francesi) e oltre 4 su 10 Messenger. Le app sono poi indispensabili per consultare il meteo (62%), navigare su Facebook (54%) e trovare le indicazioni stradali (53%), ma anche per le leggere le ultime notizie (40% vs 28% dei francesi e appena 22% dei tedeschi) e fare acquisti online (30% vs 26% degli statunitensi e 17% degli australiani e dei tedeschi). Ora «cinguetto» io. Accantonate le bocce e le carte da gioco, gli over 55 trascorrono il proprio tempo su Facebook, Twitter e Instagram. In particolare, gli italiani usano maggiormente i social rispetto agli altri Paesi: il 76% dichiara di avere almeno un account contro il 75% degli statunitensi, il 69% degli australiani, il 59% dei francesi e il 52% dei tedeschi. Primi per l’uso di Twitter (22% vs l’8% dei tedeschi e l’11% degli australiani e dei francesi) e di Instagram (18% vs il 6% dei tedeschi e dei francesi), gli italiani sono secondi solo agli americani per la navigazione su Facebook (67% vs 71%). Sui social sembra sfumare il mito degli italiani legati alla propria famiglia: solo il 46% dichiara di connettersi per mantenere le relazioni con i propri familiari contro ben il 78% degli australiani e il 77% degli statunitensi. Le motivazioni principali sono passare il tempo (59%), rimanere informati (48%) e rintracciare gli amici lontani (43%). Da sottolineare che il 25% degli intervistati italiani usa i social per discutere di temi di attualità e il 6% per scopi professionali come farsi pubblicità e trovare nuovi clienti.

«I dati della ricerca mostrano una nuova generazione di over 55 aperti e curiosi nei confronti della tecnologia. Possiedono in media 4 device, sono molto attivi online e usano internet per comunicare e informarsi. Nel mondo – commenta Andrea Fagnoni, Senior Client Officer di Ipsos – si sta affacciando una nuova generazione, quella dei »giovani anziani«, individui che si sono ritrovati in mezzo alla rivoluzione tecnologica di cui non hanno paura, ma che anzi vogliono imparare a conoscere, mettendosi in gioco e scoprendo sempre di più i potenziali i benefici delle ultime innovazioni. Gli over 55 italiani si inseriscono a pieno in questo trend». La tecnologia che semplifica la vita. Nel nostro Paese quasi 8 persone su 10 convivono da sempre con la passione per la tecnologia. Gli over 55 italiani ne riconoscono il valore più dei senior stranieri: per l’83% permette di fare cose che prima non si riuscivano a fare (la percentuale scende al 79% in Francia fino a raggiungere il 69% in Germania), per il 78% semplifica la vita e per il 35% migliora la propria salute (vs il 26% degli Stati Uniti e il 17% della Francia). «La ricerca di Ipsos ci mette di fronte a una generazione di over 55 con nuove abitudini digitali e un forte interesse per la tecnologia. Due tendenze a cui, come azienda, siamo molto attenti: cerchiamo costantemente di rispondere ai bisogni dei nostri clienti attraverso strumenti all’avanguardia capaci di semplificare la loro vita, con ricadute positive sulla salute. L’udito è unico e personale, come la nostra impronta digitale e il nostro Dna. Per questo motivo – spiega Alessandro Bonacina, Chief Marketing Officer del gruppo Amplifon – per migliorare la vita delle persone abbiamo pensato ad una customer experience totalmente personalizzata, una rivoluzione nell’hearing care».

