GENOVA/ GEMME, UN COMMISSARIO ‘VICINÒ AL DRAMMA

È un curriculum fitto quello di Claudio Andrea Gemme, indicato come commissario per la ricostruzione a Genova. Una figura, peraltro, legata da vicende personali alla tragedia del Ponte Morandi, dal momento che la madre risulta fra le persone costrette a lasciare la propria abitazione per il rischio crollo. Nato nel capoluogo ligure il 27 maggio 1948 Gemme è dal novembre 2016 è Direttore della Divisione Systems & Components di Fincantieri. Laureato in Scienze Economiche e Politiche, dal 2002 Cavaliere della Repubblica, Gemme siede in Confindustria come membro dell’Advisory Board, Presidente del Gruppo Tecnico Industria e Ambiente, membro del Comitato per l’implementazione della riforma e definizione dei protocolli di aggregazione (Commissione Pesenti). Fa inoltre parte del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza. I primi passi nel mondo manageriale li ha mossi nel gruppo Finmeccanica dove è entrato nel 1973, con incarichi prima nell’ambito della Direzione Approvvigionamenti, poi nella Gestione progetti di Ansaldo S.p.A. Nel 2000, con la privatizzazione del ramo industriale del gruppo Ansaldo, Gemme passa nel settore privato per gestire il processo di privatizzazione di Ansaldo Sistemi Industriali SpA dove dà un contributo nella fase cruciale che si apre nel 2005. Dal 2009 al 2011 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di ANAS Esperto di energia e di efficienza energetica, ricopre numerose cariche nei principali enti e associazioni di settore a livello nazionale ed europeo. È stato vice presidente e CEO di Nidec ASI S.p.A, amministratore delegato di Nidec ASI Japan Corporation, managing director di Nidec ASI GmbH Germania, Presidente del Counseil de Surveillance di Nidec ASI s.a Francia, Presidente di Nidec ASI.Vei Russia, membro del Consiglio di Amministrazione di Nidec ASI RO S.r.l Romania, Presidente del Consorzio Arsenal (impianti elettrici per l’arsenale della marina militare di Taranto). Sul fronte politico, il nome di Gemme era emerso nel 2017 quando il governatore della Liguria Giovanni Toti avrebbe pensato proprio a Gemme come candidato sindaco del centrodestra a Genova. (

Ti potrebbero interessare anche: