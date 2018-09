MATERA: TURISMO MASSICCIO CREA FENOMENO GUIDE ABUSIVE, DUE MULTATE

Il momento felice che Matera vive per il turismo, con una tendenza in costante crescita che si prevede in ulteriore incremento nel prossimo anno quando sarà capitale europea della cultura 2019, ha anche i suoi risvolti negativi. Uno di essi riguarda la mobilità urbana e i trasporti con il congestionamento del traffico nelle zone centrali. L’altro è il proliferare di guide abusive, prive di abilitazione professionale, che fermano i turisti ai parcheggi o per strada e si offrono di accompagnarli in improvvisati tour nei Sassi senza avere né titolo né competenze. Per questa ragione un anno fa il sindaco Raffaello De Ruggieri ha firmato un’ordinanza che vieta a chiunque di disturbare o provocare molestia ai visitatori che giungono nella città lucana. Negli ultimi giorni due guide turistiche abusive sono state fermate e multate da agenti della Squadra Mobile e della Polizia stradale della locale Questura. Gli accertamenti sono avvenuti nei pressi del chiosco informazioni turistiche in via Vena e nei pressi del parcheggio multipiano in via Saragat. Hanno violato l’ordinanza del sindaco di Matera e pertanto, così come prescritto dal provvedimento, sono state elevate sanzioni di 500 euro per ciascuna delle guide. Le persone sottoposte a controllo stavano proponevano tour della città ai turisti. Sono state invitate a esibire l’autorizzazione allo svolgimento della professione di cui sono sprovviste. «Le sanzioni elevate dagli agenti della Polizia di Stato – sottolinea il sindaco Raffaello De Ruggieri – devono essere da stimolo per intensificare l’attività di vigilanza. Non è tollerabile che in una città come Matera, i turisti non siano liberi di scegliere autonomamente a chi affidarsi per il loro tour. Su questo punto è necessario ottenere risultati in tempi brevissimi».

