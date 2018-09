Processo Crescent, tutti assolti: il governatore De Luca è salvo

Processo Crescent, tutti assolti: il governatore De Luca è salvoAssolto. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno (presidente Vincenzo Siani, a latere Antonio Cantillo ed Ennio Trivelli) hanno assolto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e tutti gli altri imputati nell’ambito del processo sul caso Crescent, il complesso immobiliare sul lungomare di Salerno. Con l’assoluzione non scatta la legge Severino.

Il dialogo a distanza tra la Procura di Salerno e il governatore ha impegnato accusa e difese per l’intera mattinata nell’aula della seconda sezione penale del tribunale di corso Vittorio Emanuele. In sessanta minuti precisi di repliche i due pm hanno «risposto» all’ex sindaco De Luca il quale, nelle sue dichiarazioni spontanee, aveva parlato del Crescent come di «un’opera di pubblico interesse» per la «riqualificazione di un’area degradata» – quella prospiciente la spiaggia di Santa Teresa – sostenendo che «questo processo nasce da una serie di forzature sulla realtà dei fatti».

Il procuratore aggiunto Rocco Alfano e il sostituto procuratore Guglielmo Valenti hanno invece ribadito i due concetti cardine della loro accusa: che il progetto della mezzaluna di Ricardo Bofill nasce da una volontà politica e che si concretizza in una totale violazione delle leggi. Anzi, è proprio Alfano a calcare da subito la mano, parlando non soltanto di azione politica ma di «istanza del Pd» e ricordando come il Comune abbia non soltanto modificato la destinazione d’uso dell’area (da produttiva a residenziale) ma come abbia anche realizzato opere di urbanizzazione che non erano di sua competenza.

