Roma, uccide la moglie minaccia il suicidio: choc nel quartiere San Giovanni

«L’ho soffocata perché non ce la facevo più a vederla soffrire». Queste le parole che avrebbe rivolto ai carabinieri il 64enne che in serata ha ucciso la moglie per poi chiamare il 112 e minacciare il suicidio. Il dramma si è consumato in un appartamento all’interno di una palazzina nel quartiere di San Giovanni, a Roma. Quando i militari sono entrati nell’abitazione hanno trovato il cadavere della donna disteso sul letto e l’uomo al suo fianco, con un coltello in mano.

