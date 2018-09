Termalismo a Viterbo, tutto fermo. Promesse tradite?

DI WANDA CHERUBINI



VITERBO- Termalismo a Viterbo. Tutto tace.Dopo 5 anni di giunta Michelini (Pd) a tutt’oggi con la nuova amministrazione di centrodestra targata Arena le cose non si sono mosse ed ancora è in stallo la situazione dell’impianto delle ex Terme Inps. Incontri, sit-in, passeggiate, convegni, ma l’ex impianto continua a restare abbandonato. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale il consigliere del Pd, Francesco Serra ha chiesto lumi sulla situazione dell’impianto termale, da decenni lasciato nell’incuria.

“Avevamo individuato l’advisor – ha ricordato Serra, rivolgendosi all’assessore al Termalismo, Claudia Nunzi – Da lì si sarebbe dovuto ricercare un imprenditore disposto a investire per il rilancio. Che idee avete al riguardo?”.

L’assessore Nunzi ha risposto che l’amministrazione sta aspettando il nuovo dirigente al settore e come per l’advisor, la commissione stia procedendo a rilento. E per il rilancio del termalismo l’amministrazione Arena ha delle linee guida? “Le linee guida – ha evidenziato l’assessore Nunzi – non le rendiamo pubbliche, perché le dobbiamo fare”.

Insomma, ancora tutto è in stallo ed il tempo passa.. Viterbo città termale, quindi, a quanto pare ancora solo negli slogan.. edin più il Bullicame torna ad essere con poca acqua con la dispersione di litri di acqua termale nei terreni vicino alla sorgente. Per il momento pare che il sindaco Giovanni Arena abbia pensato ad una soluzione, certo non definitiva, ma provvisoria: “Alla sorgente delle Zitelle questa dispersione va avanti da tempo, quindi stiamo pensando alla possibilità di chiuderle, almeno per il momento”.

