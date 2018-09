AMA: GRAVI DISSERVIZI, STOP A CONTRATTO CON CNS-COOP 29 GIUGNO

Ama Spa, «a causa dei continui e gravi disservizi da parte della cooperativa 29 Giugno, si è vista costretta a risolvere il contratto con il CNS (del quale la 29 Giugno era esecutrice)». Pertanto, informa l’azienda, da lunedì 1 ottobre fino all’avvio del nuovo appalto per il servizio integrato di differenziata tecnologica, l’azienda supplirà, unitamente al mutuo soccorso degli altri prestatori, organizzando con propri mezzi e personale giri di raccolta supplementari presso le utenze commerciali affidate fino ad oggi alla cooperativa citata nei municipi I, II, III, XV. «In attesa che sia completato, come annunciato, il censimento già avviato sulle utenze ai fini del collocamento dei nuovi kit di raccolta, dotati di tag per il controllo delle quantità raccolte presso ogni singola utenza, essenziale per la messa a punto dei nuovi servizi, addetti Ama avviseranno gli esercenti raccomandando un conferimento ordinato dei materiali differenziati. Nel Centro storico monumentale, in particolare, si ricorda ai bar, ristoranti e negozi che oltre al passaggio degli addetti sono anche a disposizione – la mattina e la sera – le piazzole per il conferimento di organico, vetro, carta e cartone, plastica e metalli», aggiunge Ama. «A causa dei gravi e reiterati disservizi, che negli ultimi mesi hanno anche prodotto degrado e un impatto negativo sul decoro, Ama ha contestato ad oggi alla cooperativa uscente penali per circa 3 milioni di euro, con riserva di quantificare e richiedere ogni altra voce di danno». «In virtù delle clausole di salvaguardia inserite da Ama nel nuovo appalto, tra l’altro, è prevista la tutela dei lavoratori già impegnati nella differenziata delle utenze commerciali. Una condotta gestionale assolutamente inadeguata alla portata del servizio e gravemente lacunosa da parte della cooperativa, esecutrice per conto del CNS, hanno costretto già nei mesi scorsi a far intervenire più e più volte le maestranze Ama nei prelievi dei materiali teoricamente assegnati alla cooperativa. Da qui la inevitabile decisione di risolvere il contratto da parte di Ama, che nel frattempo prosegue a tappe veloci con il programma di implementazione della nuova differenziata che porterà le utenze commerciali servite con prelievo mirato dalle attuali circa 20mila ad oltre 85mila», conclude Ama.

