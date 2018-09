FOCUS/ SPALLETTI, CLASSIFICA INTER ORA È CORRETTA

«È stata una vittoria meritata e importante, che ci ha permesso di avere una classifica corretta per il nome che portiamo». L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, commenta così il successo dei nerazzurri sul Cagliari (2-0). «Sono sempre soddisfatto quando si vince, da quando sono qui ho sempre cercato di contribuire in ogni momento della mia vita a questi colori – ha proseguito -. Noi siamo l’Inter, dobbiamo lavorare e siamo stati scelti per conquistare qualcosa di importante. Questa è una delle squadre più amate del mondo e abbiamo questa missione. Voglio essere ricordato per l’impegno che ho preso per questa società». Una vittoria importante, secondo il tecnico, anche perché ha permesso a Spalletti di «cambiare diversi calciatori e mettere in campo forze fresche. Non abbiamo concesso nulla, solo due tiri e il gol di Dessena era nettamente di mano. È un risultato che ci permette di andare avanti e di aver fatto recuperare qualche giocatore». Protagonista Lautaro Martinez, all’esordio da titolare. «È forte e ha tutto, qualità, tecnica e forza – le parole del tecnico -. È anche un pò egoista, ma non fa male avere quel filo di egoismo. Con Icardi nel 4-4-2? Può farlo, ma la squadra deve riuscire a sostenerlo». Positiva anche la gara di Dalbert, nuovamente lanciato dal 1′ da Spalletti. «Mi ha fatto piacere abbia fatto una buona partita, ha potenzialità enormi e il pubblico gli ha dato fiducia. Nel suo tiro rivedo le doti di Roberto Carlos. Nainggolan? Deve fare di più, oggi gli darei 6-», ha concluso il tecnico interista. A chiudere la gara ci ha pensato invece Matteo Politano, al primo gol in nerazzurro: «Oggi sapevamo che era dura, ma ci tenevamo a dare continuità ai risultati e ci siamo riusciti. Nonostante il go devo migliorare tanto, ho sbagliato tanti palloni». Nonostante la sconfitta, si è detto invece soddisfatto Rolando Maran, tecnico del Cagliari: «Ciabbiamo creduto, nella seconda parte abbiamo messo pressione, poi il gol al 90′ ha chiuso tutto. La squadra mi è piaciuta perché ha giocato con personalità e coraggio».

