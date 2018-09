MANOVRA: CONTE, INVESTIMENTI PER 15 MLD IN 3 ANNI

«Da lunedì riunirò a Palazzo Chigi la cabina di regia per avviare il piano di investimenti e il piano di ammodernamento delle infrastrutture. Abbiamo previsto un piano per gli investimenti pubblici per un importo pari a 38 miliardi nei prossimi quindici anni e altri 15 nel prossimo triennio». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera in cui assicura: «Non abbiamo alcuna intenzione di aprire vertenze o contrapposizioni con l’Europa

