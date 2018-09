MONDIAL VOLLEY/ Polonia in finale, Usa fuori al tie break

Sono serviti cinque set alla Polonia per battere gli Stati Uniti 3-2 (25-22, 20-25, 23-25, 15-11) e conquistare il pass per la finale del Mondiale di pallavolo maschilele. Dopo una partita emozionante e combattuta, i polacchi hanno avuto la meglio al tie-break, condotto dal primo all’ultimo scambio nonostante il tentativo di rimonta degli Usa. Nella finale in programma domani sera al PalaAlpitour di Torino, la Polonia affronterà il Brasile, che nell’altra semifinale ha eliminato la Serbia. Alle 17 si giocherà, invece, la finale per il terzo posto tra Serbia e Stati Uniti.

Ti potrebbero interessare anche: