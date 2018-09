PRECIPITA DA SENTIERO SUL GRAN SASSO, MUORE ESCURSIONISTA

Un’escursionista di 60 anni, originaria di Belluno da tempo residente a Roma, è morta oggi dopo essere precipitata per un centinaio di metri mentre passeggiava su un sentiero nei pressi di Pizzo Cefalone, sul Gran Sasso d’Italia. Il corpo della donna, Giovanna Maniezza, è stato recuperato dall’elisoccorso del 118 dell’ospedale dell’Aquila. Non si conoscono le cause della caduta: la donna potrebbe essere scivolata o aver avuto un malore in una zona dove il sentiero attraversa un pendio molto ripido. Indaga la Polizia, la procura della Repubblica dell’Aquila ha aperto un’inchiesta.

