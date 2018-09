SCALA:10 MINUTI APPLAUSI PER ERNANI,FISCHI A SOPRANO E REGIA

Dopo 36 anni Ernani è tornata in scena alla Scala salutata alla fine da 10 minuti di applausi e fischi per il soprano Ailyn Perez e per la regia del tedesco Sven-eric Bechtolf. La sua idea del teatro nel teatro non è piaciuta a parte del pubblico (non solo nel loggione) e quando a sipario chiuso due ‘vallettè hanno mostrato cartelli con scritto ‘breve interruzionè hanno urlato ‘vergognà, ‘questo sarebbe Verdì e ‘buù. Applausi calorosi invece per il tenore Francesco Meli (Ernani), Luca Salsi (Don Carlo) e soprattutto Ildar Abdrazakov (Silva).

