ARRIVANO I NUOVI SCOOTER SHARING ELETTRICI ECOOLTRA, 440 I MEZZI

«Da sempre abbiamo puntato sulla mobilità sostenibile. Ormai i ragazzi per i 18 anni non chiedono più una macchina ma una serie di app per prendere auto e moto condivise. La mentalità dei nostri figli sta cambiando. Dall’altro lato dobbiamo puntare sui trasporti pubblici. Stiamo lavorando su Atac, il piano di risanamento sta andando avanti. Ma stiamo lavorando anche sule infrastrutture, aprendo corsie preferenziale, mettendo semafori intelligenti, piste ciclabili. Stiamo lavorando a 360 gradi per offrire ai cittadini una gamma di possibilità per muoversi in città». «È una risposta alle richieste dei cittadini – ha detto l’assessora Meleo – eCooltra sta immaginando di portare il servizio anche nelle periferie. I romani nel complesso hanno dato una risposta positiva nei confronti dello sharing sia di auto sia di moto. Sul fronte delle quattro ruote c’è stato un aumento del 46% in due anni dal 2016 al 2018, con un numero di utenti cresciuto del 21%». «Roma – ha detto Stefano – è una città aperta a tutte le forme di mobilità che aiutano i cittadini a lasciare a casa l’auto privata. La mobilità sostenibile ha effetti positivi anche sull’occupazione e contribuisce a rilanciare la nostra città» Flotta raddoppiata, da 240 a 440, un nuovo scooter elettrico progettato dall’azienda italiana Askoll e l’estensione verso le periferie. È il nuovo progetto di scooter sharing elettrico di eCooltra e Roma capitale, presentato questa mattina alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi, dell’assessora alla città in movimento Linda Meleo, dal presidente della commissione mobilità Enrico Stefano e dall’ad di eCooltra, Oriol Marimon. «’Ormai sono due anni che siamo su Roma – ha detto l’ad di eCooltra – Abbiamo iniziato due anni fa con 240 mezzi e con uno scooter non adatto alle strade di Roma, forse abbiamo sbagliato. Abbiamo ascoltato gli utenti e abbiamo capito. È il mezzo del futuro, è condiviso, non è uno scooter fermo per il 98% della giornata, è elettrico, quindi niente rumore e niente inquinamento ed è uno scooter italiano, molto leggero, perfetto per le strade di Roma e delle altre città europee. È fornito di due caschi, assicurazione e va ad una velocità di 49 km orari: è perfetto sul fronte della sicurezza. Stiamo aiutando le città europee a cambiare il modo di muoversi. Non ci fermeremo ai 440 mezzi che stanno arrivando sulle strade di Roma, spero che presto parleremo di 1000 mezzi o più». «La mobilità sostenibile rappresenta il futuro delle nostre città e Roma – ha detto Raggi – è in prima linea in questa rivoluzione ‘a impatto zerò. Quello che presentiamo oggi è uno scooter a emissioni zero e potrei dire anche a km zero visto che l’azienda che lo produce è tutta italiana. Abbiamo varato il regolamento per l’elettrico che porterà 700 colonnine per la ricarica dal centro alle periferie».

