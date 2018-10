Asia Argento, lacrime in tv: “Sono innocente. Voglio tornare a X Factor”

“Vorrei tornare ad X Factor a fare il mio lavoro, a riappropriami della mia vita, perche’ l’Italia mi vuole”. Cosi’ Asia Argento intervistata da Massimo Giletti a “Non e’ l’Arena” su La7, che ha sostenuto la richiesta dell’attrice appellandosi all’Ad di Sky Italia, Andrea Zappia.

“Mi ha ferito il fatto essere chiamata pedofila. E’ uno stigma che non auguro a nessuno. Non sono sola perche’ ho i miei figli che hanno sofferto tantissimo per questa vicenda. Mio figlio ora vive negli Stati Uniti perche’ quando hanno iniziato a chiamarmi pedofila, io avevo paura del bullismo nei suoi confronti percio’ ora vive in America con il padre”. Cosi’ Asia Argento intervistata da Massimo Giletti a “Non e’ l’Arena” su La7.

