Campidoglio bifronte, dialoga con gli esercenti e intanto li punisce

Le regole del gioco devono essere chiare, ci sono leggi e divieti da rispettare, chi sgarra paga. E anche pesantemente. Ma quando la situazione supera la soglia critica viene da chiedersi se regolamenti e sanzioni siano compatibili con la realtà, siano “giusti” e giustificati o se non sia il caso di aggiornare il quadro generale e di arrivare a soluzioni concordate ( si intende tra amministrazioni e utenti, in questo caso gli esercenti pubblici). Stiamo parlando del braccio di ferro tra Campidoglio e esercenti. Il presidente della commissione comunale trasporti Coia tratta, la presidente del primo municipio Sabrina Alfonsi si ammorbidisce, c’è in ballo la promessa di esaminare le richieste dei rappresentanti di bar e ristorante, la ventilata disponibilità a qualche aggiustamento, ma arriva intanto un bollettino imbarazzante sulla guerra a «Tavolino selvaggio» in Centro. Il bilancio di un anno di attività di contrasto contro l’occupazione abusiva di strade e piazze è pesante: tremila controlli, mille sanzioni e 219 chiusure temporanee di ristoranti e bas, un record. In altri 271 casi disposta la rimozione degli arredi illegali sui marciapiedi. I provvedimenti sono stati promossi dal I Municipio e dai vigili urbani. «Dopo via della Pace, via Nicola Salvi e largo Venosta – spiega l’assessore al Commercio del I Municipio, Tatiana Campioni – saranno approvati a brevissimo i “piani di massima occupabilità” (che fissano gli spazi esterni di ristoranti e bar soprattutto a tutela di aree di pregio storico e monumentale, ndr) per via del Pellegrino, via dei Baullari, via della Scrofa, via Luca della Robbia e via del Buon Consiglio, e prevediamo anche di aumentare i giorni di chiusura in caso di recidiva». Il Municipio, col suo ultimo dossier, vuole dimostrare che la battaglia per il rispetto delle regole, in particolare nei luoghi ricchi di monumenti, non accenna a diminuire. Anzi: dall’inizio dell’anno sono state eseguite 60 rimozioni-demolizioni di abusi su suolo pubblico, come i gazebo in via Veneto e poi, tra maggio 2017 e lo stesso mese del 2018, i vigili hanno chiuso per periodi in media di 3-5 giorni 219 locali. Gli agenti della municipale hanno scoperto durante i 3 mila controlli fatti fino a agosto scorso 1.000 casi di tavolini più numerosi di quelli autorizzati o locali privi di permesso finendo per comminare altrettante sanzioni. Inoltre il I municipio e la polizia locale hanno promosso 150 provvedimenti di chiusura, dei quali 5 in via del Governo Vecchio, 4 in via della Croce, 3 in via della Pace, 9 in via di Tor Millina. Stesse strade e stessi ristoranti che, nel dubbio, si presentano al Tar e in qualche caso – come in via di Tor Millina, riconosciuta pedonale quindi «occupabile» dai tavolini – hanno vinto il ricorso.

Ma la guerra continua.

