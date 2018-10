Criticità medico-legali in chirurgia d’urgenza, convegno al San Pietro Fbf

Criticità medico-legali in chirurgia d’urgenza è il tema di un convegno in programma martedì 2 ottobre presso l’ospedale S.Pietro Fatebenefratelli di via Cassia 600. Alle 14 l’inizio dei lavori, di seguito il programma

14.00

Apertura dei lavori, Dr. Emilio Gentile Warschauer

Dr.ssa Rosalia Fiore – Direttore Sanitario Ospedale San Pietro FBF

14.20

Dr. Alberto Vincenti, Medico Legale, CTU Tribunale di Roma

La cartella clinica: atto di “fede privilegiata”: confutabile solo con la prova contraria; compilazione in urgenza e con pazienti di lingua non italiana (barriera linguistica o comprensione parziale)

Moderatore: Dr.ssa Rosalia Fiore – Direttore Sanitario Ospedale San Pietro FBF

14.30

14.50

Prof Arnaldo Morace Pinelli, Titolare della Cattedra di Diritto Privato, Università Tor Vergata

Testamento biologico, limiti ed applicabilità,; cosa fare finchè non viene esibito. Chi ha l’onere della verifica della veridicità del documento . Riservatezza delle informazioni: chi informare della procedura d’urgenza – Il colloquio con il paziente ed i familiari… e se il familiare vuole un colloquio separato?

Moderatore: Avv. Milena Mosci, Avv Raffaella Arista Studio Legale Improda – Chirurgia Generale ed Urgenza, Ospedale San Pietro FBF

15.30

Prof.ssa Raffaella Messinetti, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università “La Sapienza” di Roma

Il consenso informato per una procedura chirurgica in urgenza: pazienti in stato di coscienza alterato per dolore, stato di agitazione, barriera linguistica accertata o presunta – Prof.ssa Raffaella Messinetti, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università “La Sapienza” di Roma

16.10

pausa caffè



16.25

Dr.Fulvio Baldi – Capo Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia

Dr.ssa Eleonora Bonifacio – Direttore UOC Affari Generali e Legali INMI L.Spallanzani

Le nuove frontiere dell’imperizia medica , anche in caso di urgenza, dopo le prime pronunce della Cassazione sulla legge Gelli –Bianco

Moderatore: Avv Giovanni Vrenna – Ufficio Affari Generali e Legali Ospedale San Pietro FBF

17.10

Prof Nicola Picardi, Ordinario f.r. di Chirurgia Generale, Direttore rivista SICUT (Società Italiana Chirurgia d’Urgenza e del Trauma)

L’ art. 36 del codice deontologico e lo stato di necessità, contemplato dall’art. 54 c.p. e dall’art. 2045 c.c., e giusto limitare l’applicazione dello stato di necessità ai soli casi di effettiva emergenza, escludendone invece l’urgenza differibile?

Moderatore: Dr. Massimiliano Di Paola – UOC Chirurgia Generale ed Urgenza, Ospedale San Pietro FBF,

Tavola rotonda: Dr.Fulvio Baldi (Capo Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia), Prof. N.Picardi, Prof. L. Masoni (Univesrità La Sapienza), Prof. S.Vita (Chirurgia Generale, Osp. San Pietro), Dr. M. Di Paola (UOC Chirurgia Osp.S.Pietro FBF) , Dr.S.Bianconi (UOC PS e Medicina d’Urgenza, Osp. San Pietro FBF), Prof Adriano Redler (Prof. Adriano Redler già Prorettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), Dr. P. Maggi (UOS Chirurgia d’Urgenza Osp. San Pietro FBF), Dr. Emilio Gentile Warschauer (Chirurgia Generale e d’Urgenza Osp. San Pietro FBF)



18.00

Bioetica in Chirurgia d’Urgenza, Rev. Prof Jose M. Galvan, ordinario di Teologia Morale e medico chirurgo, Pontificia Università Santa Croce, Roma

18.25

Chiusura dei lavori

