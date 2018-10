EDITORIA: ASR, CONTINUA SCIOPERO OLTRANZA AL VELINO

L’assemblea di redazione di AgvNews /Il Velino, che si è riunita venerdì 28 settembre, «ha preso atto che dopo quasi tre mesi di sciopero l’azienda non ha dato alcun segnale di discontinuità né sul sistematico ritardo di due mesi nel pagamento degli stipendi, né sulla rovinosa gestione editoriale e giornalistica della testata, né sulla perdurante assenza di prospettive industriali. L’assemblea ha di conseguenza deciso a maggioranza di proseguire nello sciopero ad oltranza in attesa di segnali concreti di discontinuità da parte dell’editore-direttore». È quanto si legge in un comunicato diffuso dall’Associazione Stampa Romana.

