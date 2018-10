MIGRANTI: CENTRO ASTALLI MERCOLEDÌ INAUGURA GIARDINI MEMORIA

Il 3 ottobre, Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, il Centro Astalli inaugura «I giardini della memoria e dell’accoglienza» nelle sette città italiane in cui opera. A Trento, Vicenza, Padova, Roma, Napoli, Catania e Palermo, rifugiati, volontari, operatori e istituzioni locali si ritroveranno insieme, in un giardino della propria città, per piantare un albero, «un simbolo dell’impegno di una comunità a ritagliare uno spazio di cura della memoria e dell’accoglienza nei luoghi dell’abitare». La giornata del 3 ottobre – ricorda il Centro Astalli – ha lo scopo di ricordare e commemorare tutte le vittime dell’immigrazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà. A Roma l’appuntamento è presso i giardini di Piazza Bernini alle ore 11.00. Saranno presenti, monsignor Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare di Roma, i rifugiati del Centro di San Saba, gli studenti delle scuole e gli abitanti del quartiere. «In questa giornata celebriamo uomini, donne e bambini – dichiara P. Camillo Ripamonti, presidente Centro Astalli – costretti alla fuga da guerre, persecuzioni e crisi umanitarie, da carestie, cause ambientali e ingiustizie sociali. Celebriamo chi non ce l’ha fatta a compiere il proprio viaggio che si è interrotto tragicamente, in assenza di vie legali. Celebriamo anche chi si impegna ogni giorno a metterli in salvo, chi li accoglie e chi li aiuta in un azione di solidarietà che mai va criminalizzata».

Ti potrebbero interessare anche: