RIFIUTI: RAGGI, KIT DIFFERENZIATA PER ALTRI 12MILA ABITANTI MUNICIPIO VI

«Altri 12mila abitanti del VI Municipio ricevono il kit per la nuova raccolta differenziata porta a porta. Ama sta consegnando ai residenti della zona di Giardinetti i contenitori hi-tech dotati di etichetta Rfid identificativa dell’utenza, il calendario della raccolta e i depliant informativi. Tutto l’occorrente per organizzarsi fin da ora ed effettuare una corretta separazione dei materiali post consumo». Lo scrive su Facebook la sindaca VIrginia Raggi. «Nelle aree del VI e del X Municipio dove è stata già attivata la nuova differenziata, gli operatori di Ama rispettano i turni di raccolta previsti, effettuati sulla base dei nuovi calendari comunicati ai cittadini con materiali informativi ad hoc – aggiunge Raggi – Voglio ricordare che il nuovo sistema prevede 3 passaggi alla settimana con l’esposizione contemporanea di due tipologie di rifiuto: sempre la frazione organica e, a seconda del giorno, anche la frazione secca prevista da calendario: carta, plastica/metalli, rifiuto residuo indifferenziato. Il prelievo una volta a settimana dell’indifferenziato è tarato sulle realtà più virtuose nella raccolta porta a porta italiane e serve a indirizzare i cittadini verso la massima separazione dei materiali riciclabili, responsabilizzandoli. Ora contiamo sulla collaborazione di questi altri 12mila romani per rendere la città pulita ed efficiente».

