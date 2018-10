SCHEDA/ LA FENICE, DISTRUTTA DALLE FIAMME E POI RISORTA

Il teatro la Fenice era già stato devastato da un incendio doloso il 29 gennaio 1996 quando erano in corso lavori di restauro. È stato poi riconsegnato alla città nel dicembre 2003 con il motto «com’era, dov’era». Quell’incendio, il secondo dopo il rogo del 1836, fu uno shock per Venezia che si svegliò con la ‘polverè del teatro si appiccicava ai vestiti dei passanti e l’aria umida intrisa dell’odore del legno bruciato. Ma già, rimboccate le maniche, si pensava alla ricostruzione. L’allora sindaco Massimo Cacciari fu nominato Commissario straordinario, fondi da tutto il mondo venivano in aiuto per la ricostruzione. Un percorso però ad ostacoli: invece di andare ad assegnazione immediata si pensò a gare sia per il progetto che per le imprese. Ci volle del tempo soprattutto per la ricostruzione, quando le aziende iniziarono una «guerra» a base di ricorsi, subappalti e fallimenti. Una storia anche in questo caso controversa, ma che alla fine portò alla rinascita del teatro con un concerto inaugurale di Riccardo Muti alla presenza dell’allora Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi. L’incendio del 1996 distrusse in poche ore il teatro lirico aperto oltre 200 anni prima del quale rimasero solo i muri. I vigili del fuoco riuscirono a circoscrivere il rogo ed evitare che si propagasse anche alle case vicine, dato che l’edificio era irraggiungibile attraverso i canali, chiusi e messi a secco proprio per il restauro. Era rimasta semi-indenne una sola parte delle Sale Apollinee. La causa del fuoco, come venne ricostruito poi dall’allora Pm Felice Casson, fu il dolo per il rischio di fallire da parte del titolare della ditta «Viet», Enrico Carella. Aiutato da suo cugino e dipendente, Massimiliano Marchetti, temeva le penali da pagare per il lavoro di elettricista, che non sarebbe stato consegnato entro i termini del contratto. Carella e Marchetti, un anno dopo l’incendio, vennero arrestati e poi condannati in via definitiva a sette anni di carcere per Carella – fuggito ma riacciuffato in Messico – e a sei per Marchetti.

