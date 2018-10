Sisma e tsunami in Indonesia, i morti accertati sono più di 1.200

Si aggrava di ora in ora il bilancio del terremoto e dello tsunami che venerdì scorso hanno colpito l’Indonesia. Sono 1.203 i corpi finora ritrovati tra Palu e Donggala, sull’isola di Sulawesi. Lo riferisce l’ong indonesiana Aksi Cepat Tanggap. Appello per aiuti, fossa comune per oltre 1.000 corpi I volontari del soccorso indonesiano hanno scavato a Poyoba, sulle colline sopra la città di Palu, una fossa comune di 100 metri per seppellire oltre 1.000 morti. Il governo indonesiano ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali, il presidente Joko Widodo “ci ha autorizzato ad accettare l’aiuto d’urgenza internazionale per rispondere al disastro”, ha dichiarato Tom Lembong, Presidente dell’Indian Investment Coordinating Board (BKPM), mentre decine di agenzie umanitarie e organizzazioni non governative si sono dette pronte a fornire assistenza d’emergenza dopo la catastrofe cui deve far fronte il governo di Giacarta. Alcune località ancora isolate A quattro giorni dallo tsunami ci sono ancora aree isolate con non è stato possibile raggiungere. Sono alti i rischi sanitari causati dai corpi in decomposizione ed è stato annunciato uno stato d’emergenza di 14 giorni per consentire le sepolture. Si cercano i superstiti I soccorritori continuano intanto le ricerche di possibili superstiti. Tra le 100 e le 200 persone potrebbero essere rimaste intrappolate tra le macerie di un complesso residenziale nella città di Palu, crollato durante il terremoto. Lo ha riferito il responsabile del villaggio dove sorgeva il complesso, secondo cui molti corpi sono già stati estratti ma altre 90 persone rimangono disperse. L’area è stata raggiunta solo nel pomeriggio di ieri dai primi soccorsi. Non risultato italiani coinvolti Al momento non risultano italiani coinvolti nel terremoto seguito da tsunami che ha colpito l’isola indonesiana di Sulawesi. Lo si apprende da fonti della Farnesina secondo cui l’Unità di crisi, in stretto raccordo con l’ambasciata italiana in Indonesia e le autorità locali, ha seguito fin dal primo momento gli eventi e continua a fare ogni opportuna verifica anche in considerazione delle difficili condizioni dell’area.

