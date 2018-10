SONDAGGI/ Gli italiani digeriscono anche Casalino, il M5s cresce

Governo a pochi giorni dal Def è più forte che mai, attorno al 64% dei consensi

Il Governo raccoglie il 57 % di valutazioni positive ed il 32 % di giudizi critici, con un indice di gradimento di 64 punti e il Presidente del Consiglio ottiene un voto positivo dal 59% del campione. La Lega è al 34,2% (scende dello 0,4%), mentre M5S guadagna circa un punto arrivando al 29,7%. Il caso Rocco Casalino, il portavoce del premier Conte, non ha danneggiato come si temeva il governo, anzi. Gli elettori di Lega e Cinque Stelle sono con Casalino dopo l’attacco ai tecnocrati. Tutto questo dal sondaggio Ipsos Public Affairs che Affaritaliani.it ha pubblicato in esclusiva nei giorni scorsi. Le intenzioni di voto mostrano nell’ultima settimana un lieve calo per la Lega (34,2 % , – 0, 4%) ed un ulteriore consolidamento per il Movimento 5 Stelle ( 29,7 % , +0,9%) che torna ad avvicinarsi alla soglia del 30%. Restano in una fase di debolezza i due principali partiti di opposizione: il Partito Democratico è stimato al 15 4 % (-0,6%), Forza Italia al 8,4 % (-0,6%) ; anche le formazioni minori restano tutte al di sotto dei risultati ottenuti lo scorso 4 marzo, con Liberi e Uguali al 2,9 % (invariato nell’ultima settimana), Fratelli d’Italia al 2,6 % (+0,1%) e + Europa con Emma Bonino al 2,3 % (+0,2%).

