VENEZIA: NO GRANDI NAVI «ALL’ARREMBAGGIO» NAVI CROCIERA IN LAGUNA

Cori e musica hanno accompagnato la manifestazione di oggi pomeriggio dei No Grandi Navi. Alle Zattere si sono riunite circa un migliaio di persone per protestare contro l’ingresso in laguna delle navi. In Canale della Giudecca, sotto forma di protesta, sono apparsi alcuni barchini a remi mentre altre imbarcazioni operavano azioni di disturbo ai danni delle crociere in uscita da Venezia. In alcuni casi si è reso necessario l’intervento di alcune imbarcazioni della polizia, assieme alle moto d’acqua, per scortare le navi verso la bocca di porto, evitando «l’arrembaggio» da parte dei contestatori. Da parte dei manifestanti è stato lanciato qualche petardo e qualche fumogeno all’indirizzo delle barche, inneggiando allo stop del passaggio nel Canale della Giudecca.

