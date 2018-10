BUONI PASTO QUI!GROUP, NULLA DI FATTO AL MINISTERO

«La vertenza sulla società Qui!Group rischia di finire in un vicolo cieco. L’incontro di oggi al ministero dello Sviluppo economico è terminato con un nulla di fatto: i lavoratori vedono così avvicinarsi l’incubo della perdita del posto. Al confronto non hanno partecipato la curatela e la proprietà. Così potrebbe verificarsi una chiusura a cascata di altre società del gruppo con i lavoratori esclusi da qualsiasi forma di tutela». Lo dice il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza per Liberi e Uguali alla Camera, al termine del tavolo al Mise a cui ha partecipato. «Serve un impegno – aggiunge Pastorino – per garantita la continuità in corso d’opera delle altre società del gruppo, non ancora dichiarate fallite. In questo modo i lavoratori avrebbero la possibilità di accedere alla cassa integrazione. L’auspicio ulteriore è che nell’ambito del decreto Genova si possa pensare di intervenire a tutela dei dipendenti. Il problema riguarda nel dettaglio molti lavoratori della città: si tratta di una questione doppiamente delicata. In una Genova già ferita, non in grado di assorbire in altre realta quei lavoratori, non è il caso di aggiungere un surplus di cittadini senza lavoro e senza ammortizzatori sociali

