Eroe o approfittatore, ormai l’Italia è vaccinata

Eroe o delinquente, santo o approfittatore? Il caso del sindaco di Riace esplode con estrema violenza sul palcoscenico italiano. Danneggia tutti e non danneggia nessuno, ormai non ci stupiamo più di niente, siamo vaccinati rispetto a notizie di questo genere. Può esultare perfidamente Salvini, che sulle opacità della questioni migranti ha costruito la sua vittoria, possono dispiacersi quelli che hanno governato prima, che evidentemente non hanno controllato a dovere. La vittima illustre alla fine è Beppe Fiorello, protagonista di una fiction proprio sul personaggio sulla storia del sindaco arrestato: la Rai ha fermato tutto e lo sviluppo clamoroso era nell’aria. L’attore siciliano ha interpretato un eroe, un mito, e non sa rassegnarsi di fronte ai titoli dei giornali e alle ragioni della magistratura. Che sia un errore giudiziario o che sia tutto vero lo diranno i magistrati. Cinicamente qualcuno ha sottolineato che l’imprevisto potrebbe valere una seconda parte della fiction, ma alla Rai non sono persone di spirito

