RAGGI,ENTRO ANNO SARÀ RICOSTITUITO UFFICIO DECORO

«Stiamo ricreando l’ufficio decoro che purtroppo negli anni è stato smantellato. Lo stiamo ricreando con lo scopo ulteriore di mettere in contatto e in rete tra loro le associazioni e i singoli cittadini che vogliono dare una mano». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervistata da Presa Diretta su Rai3. «Entro la fine dell’anno questo ufficio sarà sicuramente costituito e i fondi saranno messi a valere sul bilancio dell’anno prossimo», ha spiegato. L’intervista è andata in onda questa sera nel corso di una puntata che ha acceso i riflettori sulla situazione critica del verde cittadino ma anche sulle diverse realtà di cittadini volontari impegnati nel decoro della città. «Il decoro e il verde sono stati un tema su cui per anni l’amministrazione ha fatto passi indietro, tanto che il nostro ufficio giardini conta 180 persone che su una città di 3 milioni di persone è praticamente zero», ha affermato Raggi. «Noi stiamo rimettendo in sesto l’ufficio giardini anche con nuove assunzioni, stiamo lavorando ad appalti sul verde, stiamo coinvolgendo nella cura del verde detenuti e richiedenti asilo», ha aggiunto la sindaca. Che ha sottolineato: «Stiamo ricreando una rete che purtroppo nel tempo è stata scientificamente smantellata per dare un servizio a privati che hanno lucrato alle spalle dei cittadini. Se tutto questo non fosse stato fatto e se avessimo trovato un servizio esistente probabilmente i tempi sarebbero stati più veloci».

