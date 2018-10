S.Maria della Pietà, una discarica abusiva blocca le ambulanze?

– «Domani in sede di Consiglio regionale inoltrerò un’interrogazione sul grave degrado dell’area antistante l’uscita delle ambulanze al Santa Maria della Pietà in via Cesare Lombroso a Monte Mario, letteralmente ostruita da cumuli di rifiuti». Lo afferma Chiara Colosimo consigliere regionale (Fdi). «Trattandosi di una strada che era di competenza provinciale, è in atto un rimpallo delle competenze su chi e come debba intervenire, – continua Colosimo – intanto i rifiuti si accumulano gli operatori dell’Ares 118 debbono scendere dai mezzi per liberare la strada e scongiurare danni ai veicoli, con conseguente ritardo delle operazioni di soccorso e gravi rischi per il personale e per i pazienti». «Chiedo al consiglio regionale e all’assessore Valeriani (Urbanistica – Rifiuti) – conclude Colosimo -che La Regione Lazio attivi subito le procedure per un’azione congiunta degli enti locali competenti nel territorio del Municipio XIV, per un intervento risolutore dell’Ama che ripristini in breve tempo le condizioni idonee di viabilità, igiene pubblica e decoro urbano e si predisponga un servizio di controllo del sito».

