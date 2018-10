Tornano le feste della castagna della Tuscia

di WANDA CHERUBINI –

VITERBO – Tornano dal 5 ottobre al 1° novembre le feste della castagna della Tuscia, che coinvolgeranno sei Comuni: Soriano nel Cimino (5-7/11-14/19-21 ottobre 2018), Caprarola (6-7/13-14 ottobre), Vallerano (6-7/13-14/20-21/27-28 e 31 ottobre), Canepina (13-14/20-21/ 27–28 e 31 ottobre), Latera (20-21/27-28 ottobre) e San Martino al Cimino (20-21/27-28 ottobre).

Questa mattina, presso la Camera di Commercio di Viterbo, è stato presentato dal presidente dell’ente camerale Domenico Merlani, alla presenza dell’assessore comunale Alessia Mancini, del sindaco di Latera, Francesco Di Biagi, del primo cittadino di Canepina, Aldo Moneta e del sindaco di Vallerano Adelio Gregori, il ricco cartellone. “E’ la terza volta che presento questo cartellone, giunto alla XVI edizione – ha esordito Merlani – Abbiamo sei Comuni che partecipano con oltre 150 appuntamenti previsti. Si tratta di un cartellone molto ricco anche se avremo un clima quasi estivo. Dobbiamo ricordare il legame stretto tra questo prodotto tipico, la castagna ed il territorio, che dà una sorta di marchio indelebile. Come Camera di Commercio – ha concluso Merlani – siamo sempre a disposizione. Il nostro rammarico è che ci limitiamo a sostenere questi eventi solo dal punto di vista mediatico. Speriamo in tempi migliori”. Merlani ha, infine, ricordato come l’ente camerale abbia un tavolo sulla castanicoltura che contnua a stilare aggiornamenti sull’andamento dei raccolti come sulle malattie da insetti quali il cinipide, che ha portato ad un tracollo non secondario per l’economia di questi Comuni. “Sembra che i dati, comunque, siano positivi al riguardo e vogliamo sperare che la produzione torni ad essere quella degli anni passati” – ha chiosato Merlani.

La parola è, quindi, andata al sindaco di Vallerano Gregori, che ha ricordato come a Vallerano la festa avrà inizio il 6 ottobre fino al 28 ottobre. “Sarà possibile apprezzare i prodotti del territorio, magari presso le nostre caratteristiche cantine – ha affermato – Una cosa importante è quella di portare via un ricordo come marmellate, marroni, crostate. La nostra è una manifestazione riccca di spettacoli medioevali, rievocazioni storiche ed anche se non è un periodo roseo per la castagna ci sforziamo di farla conoscere sempre di più”.

Il sindaco di Canepina, Moneta ha riferito: “La nostra festa avrà inizio il 13 ottobre. Ringrazio la Camera di Commercio che ci ospita e che mette a disposizione il tavolo sulla castanicoltura, che è un continuo monitoraggio sulle castagne. La crisi del cinipide è quasi debellata, ma i cambiamenti climatici poi ci stanno azzerano la produzione, tanto che quest’anno si aggirerà sul 15-20 per cento. Abbiamo poco da festeggiare, quindi.. Comuque, celebreremo la nostra 37esima edizione negli ultimi tre fine settimana di ottobre con le nostre strade e cantine aperte ai nostri ospiti. Cercheremo di andare anche oltre la castagna, tanto che con l’assessore Palozzi, presenteremo anche i maccheroni canepinesi. Si alterneranno poi vari spettacoli e percorsi, gite e mostre. Speriamo di andare verso una ripresa della produzione anche se sui cambiamenti climatici ho molto timore”.

E’, quindi, spettato all’assessore comunale Alessia Mancini riferire in merito alla festa delle castagne di San Martino al Cimino. “E’ il primo anno come amministrazione e primo anche come pro loco – ha affermato Mancini – Abbiamo 670 ettari a castanga e siamo la seconda realtà della Tuscia. Quest’anno il raccolto non è andato come lo scorso anno, quindi, punteremo sulla qualità piuttosto che sulla quantità. I marroni saranno quelli locali. Ci saremo nei weekend del 20-21 e del 27 e 28 ottobre. Siamo alla 31esima sagra della castagna ed al terzo anno della sagra del fungo porcino. Negli stand verrà servita la marrone, un tipo di castagna femmina di dimensioni e sapore particolari, che verrà servita insieme al vin brulè. La novità di quest’anno poi sarà data dal fatto che la sagra sarà curata da Italife, progetto di Autostrade Italia, patrocinato dal Ministero dei Trasporti, per partecipare al premio Italife 2018. Sarà per noi un piccolo vanto. Ci saranno anche cortei storici, manifestazioni medioevali. Il programma sarà reso pubblico tra domani e dopodomani. Infine, sarà aperto al pubblico, nei due fine settimana della manifestazione, il Palazzo Doria Pamphili”.

Infine, il sindaco di Latera, Di Biagi ha riferito: “Siamo alla 34esima edizione della sagra delle castagne. La nostra manifestazione ci sarà il 20 e 21 ottobre ed il 27 e 28 ottobre. Due fine settimana ricchi di eventi come il concerto della banda di Valentano in piazza ed il mercatino di prodotti artigianali ed antiquariato. Il 21 ottobre alle ore 16, in piazza San Clemente, inoltre, ci sarà una dimostrazione della lavorazione del latte con la degustazione di formaggi. Il 28 ottobre, alle ore 16, infine, la manifestazione del marrone di Latera”.

Per informazioni su eventi, itinerari enogastronomici ed offerte ricettive: www.tusciawelcome.it.

