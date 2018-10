ARCHEOLOGIA: ROMA, ALLA SCOPERTA DI TESTACCIO CON ‘ASSAGGI DI STORIA’

In occasione della manifestazione di ‘Assaggi di Storià, il 6 ottobre la Soprintendenza Speciale di Roma apre i suoi spazi nel rione di Testaccio con visite guidate e laboratori. Le aree archeologiche della Porticus Æmilia, dell’Emporium, e l’area archeologica del Mercato di Testaccio saranno accessibili con visite guidate a cura dell’associazione culturale CCPAS dalle ore 10 fino alle 21. Nello spazio ludico didattico per bambini ‘Sottosopra l’associazione culturale M’Artè proporrà alle 18.30 il laboratorio ‘Apprendista archeologò, per far toccare con mano l’archeologia ai più piccoli. La manifestazione ‘Assaggi di Storià, è dedicata al gusto, alla cultura e alla socialità, con particolare attenzione al legame tra il patrimonio enogastronomico e il paesaggio culturale e ambientale di Testaccio, fin dall’antichità sede di un grande mercato che riforniva la capitale dell’impero romano.

