Macerata, pm: “12 anni a Traini”. E lui chiede scusa: “Non sono più razzista”

Dodici anni di carcere per i reati di strage aggravata dall’odio razziale e porto abusivo d’arma. Questa la richiesta di condanna espressa dal procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio nei confronti di Luca Traini, 29 anni, autore della sparatoria contro migranti del 3 febbraio scorso. Partendo da una pena di 22 anni, la Procura arriva alla richiesta di 12 anni tenendo conto delle attenuanti generiche per l’imputato e della riduzione di un terzo della condanna per il rito abbreviato.

“Chiedo scusa per quello che ho fatto: in carcere ho capito di aver sbagliato e che non esistono differenze tra neri e bianchi”. E’ quanto e’ trapelato della dichiarazione spontanea, che Luca Traini ha reso in apertura della quinta udienza del processo, che si celebra con il rito abbreviato e a porte chiuse, davanti alla corte d’assise di Macerata.L’autore del raid xenofobo del 3 febbraio scorso, durante il quale ha ferito 6 cittadini nordafricani, ha ribadito di aver agito sulla spinta del “bombardamento mediatico” seguito all’omicidio di Pamela Mastropietro, la 19enne romana, della quale ha vendicato la morte avvenuta qualche giorno prima.Del suo intervento e’ trapelato anche il ringraziamento alle forze dell’ordine “per il grande impegno contro lo spaccio”.

