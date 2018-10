MACERATA: TRAINI CONDANNATO A 12 ANNI DI CARCERE

Dodici anni di reclusione con l’aggravante dell’odio razziale e del porto abusivo d’armi. È la condanna stabilita dalla Corte di Assise di Macerata per Luca Traini, il 29enne autore, lo scorso 3 febbraio, della sparatoria a Macerata contro diversi migranti in cui rimasero ferite sei persone. La Corte ha ritenuto del tutto capace d’intendere e di volere l’imputato a cui sono stati inflitti oltre ai 12 anni di carcere anche tre anni di libertà vigilata che dovrà eventualmente scontare dopo il periodo di reclusione. Si tratta della sentenza di primo grado contro la quale la difesa, con ogni probabilità dopo aver letto la motivazione, proporrà ricorso in appello

