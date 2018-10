MINISTERO VERSO ISTANZE ESTRADIZIONE MATACENA-TULLIANI

– Alla luce della ratifica del trattato di assistenza giudiziaria Italia-Emirati Arabi, gli uffici del ministero della Giustizia – a quanto si apprende – sono pronti a reinviare, non appena l’accordo entrerà in vigore ufficialmente, le richieste di estradizione per una serie di persone latitanti su cui pendono ordinanze di arresto. Tra questi vi sono Amadeo Matacena e Gianfranco Tulliani

