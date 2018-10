PAPA: LACRIME PER VESCOVI CINA.E TUONA CONTRO ILLAZIONI

Il Papa ha aperto oggi il Sinodo dei vescovi sui giovani. Prima la messa a piazza San Pietro, poi il via ai lavori nell’Aula del Sinodo. Un evento che vuole andare oltre la difficile crisi che la Chiesa sta vivendo a causa degli abusi ma anche per gli attacchi contro lo stesso Bergoglio. Il Papa allora chiede di non farsi sopraffare dai peccati e dai profeti di sventura, e di rinnovare sogni e speranze per non lasciare i giovani soli «nelle mani dei mercanti di morte». Cita il poeta tedesco Friedrich Holderlin: «L’uomo mantenga quello che da bambino ha promesso». Il momento più toccante della mattinata è stato quando il Papa ha salutato i due vescovi cinesi che, per la prima volta nella storia, partecipano al Sinodo. Francesco dà loro il benvenuto ma poi la voce si rompe, il Papa si ferma commosso; i fedeli a piazza San Pietro lo applaudono. Da oggi, e fino al 27 ottobre, saranno riuniti 267 Padri Sinodali per accorciare quelle distanze tra la Chiesa e il mondo giovanile, per trovare nuovi linguaggi, per affrontare senza tabù i temi del sesso e del gender, per capire come mai così pochi giovani oggi rispondano alla chiamata di Dio. Il Papa ha chiesto di parlare con «parresia», trasparenza. «Una critica onesta e trasparente è costruttiva e aiuta, mentre non lo fanno le chiacchiere inutili, le dicerie, le illazioni oppure i pregiudizi», ha sottolineato. Ha chiesto anche di evitare il clericalismo, quel senso di elite che spesso tocca gli uomini di Chiesa: «il clericalismo è una perversione – ha avvertito il Papa – ed è radice di tanti mali nella Chiesa: di essi dobbiamo chiedere umilmente perdono e soprattutto creare le condizioni perché non si ripetano». Anche nell’omelia della mattina non aveva eluso gli errori e i peccati che toccano la Chiesa, a partire dal gravissimo scandalo della pedofilia e aveva chiesto la grazia di «essere memoria operosa, viva, efficace, che di generazione in generazione non si lascia soffocare e schiacciare dai profeti di calamità e di sventura né dai nostri limiti, errori e peccati, ma è capace di trovare spazi per infiammare il cuore e discernere le vie dello Spirito». Poi il Papa ha invitato a guardare alle difficoltà delle nuove generazioni, esortando a «rovesciare le situazioni di precarietà, di esclusione e di violenza, alle quali sono esposti i nostri ragazzi. I giovani, frutto di molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a farci carico insieme a loro del presente con maggior impegno e a lottare contro ciò che in ogni modo impedisce alla loro vita di svilupparsi con dignità. Essi ci chiedono» che «non li lasciamo soli nelle mani di tanti mercanti di morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro visione». E dunque il Sinodo deve essere una occasione per «allargare orizzonti, dilatare il cuore e trasformare quelle strutture che oggi ci paralizzano, ci separano e ci allontanano dai giovani, lasciandoli esposti alle intemperie e orfani di una comunità di fede che li sostenga, di un orizzonte di senso e di vita». Giovani che chiedono di essere ascoltati, «senza stereotipi e senza pregiudizi» e su questo la Chiesa – sono parole di Francesco – è invece «in debito».

