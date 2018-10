RAI: SI ALLUNGANO TEMPI PER NOMINE TG, SPUNTA DEL DEBBIO

– Non si scioglierà in tempi brevi, e comunque non questa settimana, il rebus delle nomine al vertice dei tg della Rai. Lo spiegano fonti parlamentari di maggioranza, che raccontano di contatti frequenti in corso ma di un lavoro ancora in gran parte da compiere. Non c’è ancora accordo sulle poltrone a partire dal Tg1, tanto che il cda che sembrava imminente non è stato convocato per questa settimana e venerdì si terrà solo l’assemblea dei soci per la ratifica delle deleghe conferite al nuovo presidente Marcello Foa dal consiglio. La ricerca per le direzioni delle testate si starebbe orientando su giornalisti esterni alla Rai. Per il Tg1 è stato sondato, spiegano dalla Lega, Enrico Mentana, ma il direttore del tg di La7 avrebbe opposto un rifiuto anche perché impegnato in una sua nuova iniziativa editoriale online. Avrebbe invece dato la sua disponibilità, dopo un iniziale tentennamento, Paolo Del Debbio, che i leghisti vedrebbero bene alla testata della rete ammiraglia ma, in caso di rifiuto dei Cinque stelle cui spetta di indicare il nome per quella casella, potrebbe anche essere destinato a un altro ruolo. Il partito di Salvini punterebbe a indicare il direttore della TgR (con la conferma del direttore a interim Alessandro Casarin) e di Rai News 24, considerata una casella sempre più strategica in un’ottica di rafforzamento delle piattaforme online anche sul fronte informazione. In quota opposizione invece potrebbe restare al Tg3 Luca Mazzà. Nella Lega si sarebbero svolte già diverse riunioni, di cui sarebbe stato informato anche Salvini, per procedere alla composizione delle diverse caselle. Non ci sono però ancora stati tavoli di confronto tra la Lega e i Cinque stelle, anche per volontà – secondo fonti leghiste – dei vertici pentastellati.

Ti potrebbero interessare anche: