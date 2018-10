ROMA/ Bancarotta e riciclaggio: 7 arresti, tutti ristoratori del centro storico

ì I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato 7 persone, tutte indagate perché appartenenti a un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno avuto origine dal fallimento della «Virgilio S.r.l.», dichiarato alla fine del 2014 dal locale Tribunale, utilizzata dai componenti della famiglia Loreti per gestire l’omonimo ristorante sito nella centralissima piazza di Campo dè Fiori. I conseguenti approfondimenti hanno consentito di accertare che il «gruppo Loreti» ha assunto, nel tempo, una posizione di rilievo nel settore della ristorazione, avendo acquisito il controllo di due ristoranti a piazza Campo dè Fiori, uno a piazza San Cosimato, uno a Vicolo del Cinque, uno a via del Governo vecchio, uno a piazza Malva e uno – in una prestigiosa zona panoramica – a Monte Mario.

Le investigazioni dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sviluppate attraverso l’audizione di persone informate sui fatti, intercettazioni telefoniche e telematiche, rilevamenti contabili e complesse indagini finanziarie, hanno fatto emergere quello che l’Autorità Giudiziaria ha definito «metodo Loreti», consistente nell’acquisizione di aziende e società gravate da debiti, nell’aggravamento di tali situazioni debitorie mediante il mancato pagamento delle imposte, dei fornitori e dei dipendenti e, infine, nel trasferimento di tutti gli asset produttivi di reddito ad altre società, costituite appositamente.

Il tutto mediante il sistematico ricorso a «prestanome» per «schermare» i reali proprietari/gestori delle società. Dominus dell’organizzazione criminale era Loreti Leonardo, emigrato a Dubai nel 2015, coadiuvato, nella gestione delle attività, dai fidati collaboratori Garofalo Andrea e Xhiaj Arber, quest’ultimo originario dell’Albania. Un ruolo fondamentale era svolto, inoltre, dalle tre sorelle del protagonista della vicenda – Alessandra, Monica e Cinzia – socie di uno studio che costituiva la base logistica del sodalizio e si occupava della soluzione di ogni problematica amministrativa. Le quote delle società erano state fittiziamente intestate a Casini Franco e Di Gennaro Maurizio, i quali, privi di adeguate fonti di reddito, figuravano quali formali acquirenti di imprese a fronte del pagamento di centinaia di migliaia di euro.

