USA:BLOOMBERG IN CAMPO,20 MLN PER CORSA DEMOCRATICI A SENATO

– Michael Bloomberg si prepara a staccare un assegno da 20 milioni di dollari a favore del maggiore super pac che sostiene i democratici in Senato. Lo riporta il Washington Post, secondo il quale i fondi daranno una scossa alla corsa al Senato in vista delle elezioni di medio termine di novembre. L’ex sindaco di New York, che sta valutando di scendere in campo alle presidenziali del 2020, staccherà l’assegno al Senate Majority Pac, gruppo con in tasca 29 milioni di dollari alla fine di agosto e che da quel momento ha speso cifre non indifferenti per acquistare spazi pubblicitari sul mercato

