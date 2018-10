L’albergo di Mussolini diventa resort a 5 stelle. Rinasce Campo Imperatore

L’albergo prigione del Duce sul Gran Sasso si trasforma in un resort a cinque stelle, con sauna, idromassaggio, piscine e lettini per massaggi. Tre milioni di euro e 500 giorni di cantiere per far risorgere Campo Imperatore.

Il progetto verrà finanziato con i fondi ministeriali Cipe del 2012: 3 milioni di euro per ristrutturare camere d’albergo extra lusso, realizzare una spa, ma anche super scuola di sci, postazioni dei carabinieri, protezione civile e primo soccorso medico.

La struttura, è entrata nella storia per aver ospitato Benito Mussolini che qui, dopo un soggiorno forzato, fu liberato dai tedeschi nell’ambito dell’operazione Quercia. Progettata nel 1933 e realizzata in poco più di un anno dall’impresa Ferrocemento di Roma, negli anni Cinquanta subì una prima trasformazione con l’ampliamento del piano seminterrato con piscina, e la realizzazione di un cunicolo di collegamento con la funivia e l’ostello.

Il nuovo progetto conserverà le caratteristiche dell’architettura, con la sua cupola a vetri. Nel dettaglio: al piano terra ci sarà la reception e la hall con un megascreen tv, il bar, il ristorante e i locali tecnici (servizi igienici, uffici e cucina). Al primo piano le stanze, mentre nel seminterrato verranno ospitati una scuola di sci ed i locali per il noleggio, oltre che le postazioni dei carabinieri, delle protezione civile ed il primo soccorso, secondo il progetto illustrato dall’ingegnere Federico Isola al giornale locale Il Centro.

La struttura verrà ristrutturata ovviamente con una tecnica antisismica: “è previsto l’isolamento della copertura, la realizzazione del cappotto interno, l’isolamento delle fondazioni e un infradosso solaio al piano seminterrato, oltre al consolidamento delle parti di intonaco in fase di distacco e al ripristino delle fasce esterne marcapiano”, ha spiegato l’ingegnere Isola.

