L’arte dell’alambicco, ‘Grapperie aperte’ in sei Regioni

Giornata dedicata alla grappa e all’arte dell’alambicco il prossimo 7 ottobre in Italia. Lungo lo Stivale saranno infatti molti i distillatori che promuoveranno il prodotto e i metodi di lavorazione mediante visite guidate e offerta di degustazione. Tra i promotori dell’iniziativa l’Istituto Nazionale Grappa, organizzatore dell’edizione 2018 di “Grapperie Aperte” e il Consorzio di tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo che mostrerà l’arte del “lambiccare” e di come si produce la grappa con il coinvolgimento di 11 distillerie.

L’Istituto Nazionale Grappa, mettendo al centro dell’occasione promozionale caffè e grappa, due abitudini da fine pasto tipicamente italiane, coinvolge invece sei regioni per un totale di 18 distillerie: Alto Adige (quattro distillerie), Lombardia (4), Veneto (4), Toscana (2), Valle d’Aosta (2), Emilia Romagna (1). Il programma della kermesse prevede visite guidate e degustazioni di distillati in abbinamento col caffè con ogni distilleria che proporrà programmi personalizzati.

In programma anche il contest fotografico su Facebook e Instagram legato all’evento. Il tema – si legge in una nota – su cui verterà il contest è l’abbinamento tra grappa e caffè. Per partecipare è sufficiente pubblicare le foto sui social network utilizzando gli hashtag dedicati. Il migliore scatto sarà premiato con la pubblicazione della foto con citazione dei credit dell’autore che diventerà in questo modo – si spiega in una nota – “testimonial in prima persona della giornata e della cultura della grappa”.

