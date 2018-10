Mostre del week end, da Warhol a Carrà e Capa

– E’ un trionfo di grandi nomi dell’arte il prossimo week end, con mostre che spaziano da Andy Warhol (Roma) a Robert Capa (Monza), da Carlo Carrà (Milano) a Tiziano e Gerhard Richter (Mantova). MILANO – Circa 130 opere, concesse in prestito dalle più importanti collezioni italiane e internazionali, pubbliche e private, ricostruiscono per il pubblico la parabola artistica di uno dei principali maestri del ‘900: dal 4 ottobre al 3 febbraio Palazzo Reale ospita la più ampia e importante rassegna antologica mai realizzata su Carlo Carrà. In 7 sezioni, la mostra illustra la carriera e l’intensa vita dell’artista, anche grazie a una corposa selezione di documenti, fotografie, lettere e filmati.

MANTOVA – Si intitola “Tiziano/Gerhard Richter. Il Cielo sulla Terra”, la mostra in programma a Palazzo Te dal 7 ottobre al 6 gennaio, che rivela il rapporto tra il pittore tedesco e il maestro italiano. In 17 opere, il percorso approfondisce la riflessione di Richter sul tema dell’annuncio e sull’uso del colore, a partire da due capolavori di Tiziano, l’Annunciazione di S. Rocco e quella conservata al Museo Nazionale di Capodimonte. BERGAMO – La materia come elemento originario, come sostanza primordiale costituente il tutto: è la mostra “Black Hole. Arte e matericità tra Informe e Invisibile”, alla GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea dal 4 ottobre al 6 gennaio. Il tema viene indagato partendo dalla riflessione di artisti tra cui Rodin, Giacometti e Dubuffet, attraverso una ricca selezione di opere realizzate tra la fine dell’Ottocento e i giorni nostri.

ROMA – Apre il 3 ottobre la grande mostra che il Complesso del Vittoriano dedica a uno dei più acclamati artisti della storia, Andy Warhol, a 90 anni dalla nascita. Allestita fino al 3 febbraio, la mostra delinea attraverso 170 opere la vera essenza di un mito, che con il suo lavoro ha cambiato l’arte, la musica, il cinema e la moda. Sempre al Vittoriano, la personale di Marcello Mariani dal titolo “Il tempo dell’angelo, 1956-2014”, dal 2 ottobre al 4 novembre: la mostra presenta i lavori dell’artista aquilano scomparso lo scorso anno, tra cui quelli realizzati dopo il terremoto che distrusse l’Aquila nel 2009. Ad accompagnare le tele, anche le fotografie di Gianni Berengo Gardin con uno speciale reportage.

RAVENNA – Il Mar ospita dal 6 ottobre al 13 gennaio “?War is over. Arte e conflitti tra mito e contemporaneità”, grande mostra che indaga come l’arte, nei vari linguaggi (dal quadro alla fotografia, dal wall drawing alla performance), abbia affrontato il tema della guerra. Procedendo per assonanze, contrasti, armonie e disarmonie, il percorso si divide in tre sezioni (Vecchi e nuovi miti; Teatri di guerra; Frontiere e confini) e presenta opere di artisti del calibro di Marinetti, De Chirico, Fontana, Burri, Pistoletto, Kentridge, Paladino, Abramovic. MONZA – Arriva all’Arengario il talento fotografico di Robert Capa, in una grande retrospettiva in programma dal 7 ottobre al 27 gennaio: più di 100 immagini in bianco e nero documentano i maggiori conflitti del ‘900, di cui Capa è stato testimone oculare, dal 1936 al 1954. La mostra, articolata in 13 sezioni, si conclude con un’aggiunta inedita per la tappa monzese, la sezione “Gerda Taro e Robert Capa”, che in un cammeo di tre scatti racconta la vicenda umana dei due protagonisti.

CHIASSO – Da Jules Chéret a Marcello Dudovich, da Leopoldo Metlicoviz a Carlo Biscaretti di Ruffia, da Achille Mauzan a Plinio Codognato: sono tanti gli artisti che contribuirono a costruire quella ‘cultura dell’automobile’ ancora presente ai nostri giorni. Una riflessione sul tema è offerta dalla mostra “Auto che passione! Interazione fra grafica e design”, dal 7 ottobre al 27 gennaio al m.a.x. museo di Chiasso, che analizza l’evoluzione dello stile nella storia dell’automobile attraverso oltre 300 pezzi tra grafiche pubblicitarie, disegni, cartoline, oggetti di design.(ANSA).

