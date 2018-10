Perché dopo 15 anni è saltata la Maratona di Ostia

“La 30 Km del Mare di Roma, la gara più blasonata del X Municipio, dopo 15 edizioni che hanno visto la partecipazione di grandi atleti del podismo italiano e un gran numero di partecipanti, quest’anno subisce una battuta d’arresto e non si farà!”. Lo comunicano gli organizzatori, Asd Run Race Management, sul sito della maratona maratonadiostia.it.

“Una manifestazione che è anche promozione turistica per un territorio reso famoso solo per i suoi fatti di mafia, che porta atleti provenienti da varie parti d’Italia a vedere le bellezze archeologiche paesaggistiche e naturali del Lido di Roma, che porta clienti negli alberghi e ristoranti in un periodo di stagione morta. Consapevoli delle lunghezze burocratiche che affliggono la nostra amministrazione dai tempi della presa di Porta Pia – prosegue la nota – nel febbraio scorso abbiamo inoltrato al X Municipio la richiesta per lo svolgimento della ’30 Km del Mare di Roma’ del 14 ottobre, un anticipo di 8 mesi dalla data della gara.

In tempi successivi abbiamo anche chiesto il patrocinio del Comune di Roma e il Gabinetto del Sindaco ci ha comunicato che concedeva il Patrocinio, valido logicamente solo se la gara avesse avuto i relativi permessi municipali. Durante l’estate abbiamo sollecitato senza alcun risultato la convocazione della Conferenza dei servizi; ai primi di settembre abbiamo ulteriormente sollecitato la data facendo presente che una manifestazione di questo calibro non poteva essere organizzata in poche giorni, sia per gli impegni economici che dovevamo prendere verso i nostri fornitori di beni e servizi, sia per rispetto verso i atleti partecipanti. Ci è stato risposto che gli uffici preposti dovevano gestire, con le loro scarse risorse umane, la programmazione degli eventi sportivi del municipio in funzione della data di svolgimento della manifestazione e che quindi dovevamo aspettare. La Conferenza dei Servizi non si è praticamente svolta in quanto il funzionario della polizia Locale ha subito fatto presente che non potevano dare il loro permesso in quanto l’attraversamento del lungomare avrebbe creato difficoltà al traffico veicolare e che quindi dovevamo cambiare il percorso se volevamo fare la gara. Le nostre argomentazioni sul fatto che il tratto di percorso interessato era lo stesso andato bene per 15 anni, che quest’anno avevamo pure alleggerito l’impatto sul traffico in altre zone e che, data la conformazione di Ostia e la lunghezza di 30 Km del percorso, non potevamo evitare l’attraversamento del lungomare, non sono servite a niente”.

