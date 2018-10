‘Trump ha eluso le tasse’, ora indaga lo stato di New York

Lo stato di New York vuole vederci chiaro sulle accuse di elusione fiscale mosse dal New York Times a Donald Trump e ha deciso di indagare per approfondire la questione. Il Dipartimento per la tassazione e le finanze vuole accertare se davvero il tycoon negli anni ’90 abbia aiutato i genitori ad aggirare il fisco per ereditare piu soldi del dovuto.

“Il fallimentare New York Times ha fatto qualcosa che non ho mai visto prima”: cosi’ su Twitter per la prima volta Trump commenta l’inchiesta del quotidiano secondo cui il tycoon negli anni ’90 avrebbe aiutato i genitori ad eludere le tasse per ereditare più soldi.

