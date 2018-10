La Caporetto dei rifiuti, Roma affonda

Siamo alla frutta, non c’è strada che non sia contrassegnata da cumuli di immondizia. E’ come se il Comume, l’Ama, avessero tirato i remi in barca, si fossero arresi. Manca il posto dove mandare i rifiuti, mancano i mezzi, c’è sciopero del personale, è una rivolta silenziosa? Non si capisce, non te lo vengono a dure. I giornali segnalano episodi sconcertanti ogni giorno, fingiamo sempre di stupirci. C’è una strada a La Rustica, periferia est della Capitale, dove si viaggia a senso alternato perché la carreggiata è invasa dai rifiuti non raccolti da giorni. Quando l’autobus tenta di passare, si deve fermare, aspettare che dall’altro senso non arrivi nessuno, e poi aggirare la montagna di sacchetti di immondizia. E’ un esempio limite, ma neanche tanto. I ritardi nella raccolta sono segnalati in tutta la città, sia pure a macchia di leopardo, per cui quando si mette una toppa da una parte, si presentano i problemi da un’altra, la mappa dei quartieri o delle strade assediate dai rifiuti è molto più ampia. Il VI Municipio, ad esempio, Tor Bella Monaca e non solo, vive un doppio problema: il salto dei passaggi della raccolta differenziata fa sì che i cittadini spazientiti lascino i sacchetti a fianco dei cassonetti delle strade vicine; a questo si aggiunge il fenomeno dei «pendolari dei sacchetti», residenti di altre zone o addirittura di altre città dell’hinterland che non fanno la differenziata e portano i rifiuti dove ci sono i cassonetti.Ma lo stallo creatosi questa settimana con lo stop dell’appalto alla cooperativa 29 giugno, che ha costretto gli operatori di Ama ad occuparsi anche delle utenze non domestiche, ha causato problemi in moltissimi quartieri di Roma. Altri esempi: diverse strade di Selva Candida, Balduina, Camilluccia, Tuscolano, Don Bosco, negli ultimi giorni sono state ricoperte dalla spazzatura. In alcuni casi l’Ama è intervenuta, in altri i sacchetti di rifiuti sono ancora presenti sui marciapiedi. Ad esempio: in via dei Giornalisti, tra via Trionfale e via della Camiluccia, ci sono immagini surreali di montagne di sacchetti di spazzatura accumulatisi sui marciapiedi fino a occupare, proprio come alla Rustica, anche parte della strada. Più in generale, tra le zone maggiormente in sofferenza c’è tutto il quadrante est della Capitale, ma anche zone più centrali come Prati.

Cambiamo genere, se così si può dire. Convivere in aula con gli scarafaggi? Accade anche questo, i bimbi tornano a casa e riportano gli zaini pieni di blatte. La segnalazione viene dalla elementare comunale Vaccari di Vigna Pia, al Portuense dove i genitori sono sul piede di guerra, denunciano il rischio di epidemie e hanno già messo mano a un esposto ai carabinieri del Nas. Si può andare avanti così?

