Cantagiro 2018 – Countdown per la serata finale del 6 Ottobre

Come da copione, fervono i preparativi e gli ultimi ritocchi per la finalissima del Cantagiro 2018 di sabato 6 Ottobre. La serata, come da tradizione, si svolgerà al teatro comunale di Fiuggi, dove i semifinalisti si daranno battaglia sul palco a suon di note cercando di conquistare il podio.

Anche quest’anno le selezioni dei cantanti e delle band in giro per l’Italia hanno portato in finale un altissimo livello artistico, da sempre segno distintivo del concorso canoro ormai entrato nella storia, come hanno testimoniato i giovanissimi vincitori nelle categorie Junior e Baby.

Elvino Echeoni, il Direttore Generale della manifestazione, ha dichiarato inoltre l’importanza del concorso riguardo la categoria “Internazionale”, che svolge un ruolo importantissimo nell’integrazione e nella socializzazione, creando una sorta di “comunità” orientata alla musica sia dei concorrenti stranieri in Italia che degli italiani all’estero. I concorrenti stranieri selezionati in questa categoria erano obbligati (come da regolamento) ad inserire all’interno del testo del brano inedito da presentare delle parole in italiano, con lo scopo di “rendere veramente partecipi ed integrati” e stimolare ad amare la nostra lingua i concorrenti che sul palco daranno appunto dimostrazione della volontà di cantare al di là di ogni barriera linguistica.

“Fiuggi al centro del mondo” potremmo affermare con orgoglio, come treno trainante della cultura canora sia dei nostri connazionali all’estero, sia come veicolo di integrazione degli stranieri presenti in Italia.

Una grande opportunità finale verrà data comunque a 18 concorrenti che presentano un brano inedito, i quali saranno inseriti nella compilation “Cantagiro 2018”, in uscita dopo la chiusura della kermesse.

Lo spettacolo sarà presentato dai conduttori Giulia Carla De Carlo e Ruggero Sardo affiancati dalla bellissima presenza della Miss Cantagiro Italia, la 18enne trevigiana Marianna Marsura, che oltre ad aver vinto la competizione regionale in Veneto ed essersi qualificata come Miss della manifestazione, vedremo protagonista della copertina e del mese di Dicembre del Calendario Bellissime 2019. La serata vedrà inoltre la presenza di ospiti speciali tra i quali il cantautore Paolo Vallesi, insieme ai giurati professionisti chiamati a tirar fuori il nome del vincitore.

Durante lo show verranno consegnati il Premio “Little Tony” omaggio per commemorare i 5 anni dalla sua scomparsa in presenza della figlia Cristiana Ciacci, ed il Premio “Bardotti” (terza edizione) paroliere e cantautore italiano, fra i maggiori autori di canzoni di musica leggera degli anni sessanta, alla presenza della moglie. Questo premio in particolare sarà l’occasione per ricordare un grandissimo della canzone mondiale Charles Aznavour, scomparso da pochissimi giorni, con il quale Bardotti ha collaborato come autore. Novità di questa edizione del Cantagiro anche il Premio Miglior Testo che verrà assegnato dalla giuria dei giornalisti. La diretta dell’evento sarà trasmessa via streaming al seguente link www.ilcantagiro.com/tv .

Il patron Enzo De Carlo, non nasconde la sua soddisfazione per i successi ottenuti nelle tappe regionali e nelle serate semifinali, ed ora aspetta solo di premiare il vincitore sperando in cuor suo e come tutti noi di riuscire a trovare un futuro talento della canzone Italiana come un Celentano o Battisti.

Il sogno del Cantagiro è pure questo, quindi che si alzi il sipario e che si accendano le luci di questa emozionante serata che tutti noi aspettiamo.

#iostoconilcantagiro #unatempestadiemozioni

