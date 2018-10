LA CARTINA DI TORNASOLE/ Italia-Germania, basta stereotipi, per l’ambasciatore Elbling “siamo famiglia”

Di Carlo Rebecchi

“Italia e Germania siamo famiglia, pensiamo di conoscerci bene ma in realtà, nonostante la nostra lunga storia condivisa, a volte emerge quanto ci conosciamo poco. Questo sondaggio lo dimostra”. E’ con queste parole che il nuovo ambasciatore di Berlino in Italia, Viktor Elbling, ha presentato mercoledì sera alla Biblioteca Hertziana i risultati di un sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli su richiesta proprio dell’ambasciata tedesca. Un sondaggio che supera molti stereotipi del passato, tipo la vulgata italica che in Germania si mangia male: “Non è vero”, ha affermato con spirito il diplomatico.

Il sondaggio – dal titolo “Non fare il tedesco! La Germania secondo gli italiani” – archivia di fatto la visione dei rapporti italo-tedeschi basata in Italia, secondo molti, sulla contrapposizione: austerità e rigore contro flessibilità e arte di arrangiarsi, freddezza contro calore, dominatori contro dominati, cultura scientifica contro umanesimo, tecnocrazia contro democrazia. La Germania è vista con occhi diversi. Angela Merkel è la statista straniera con il più alto indice di gradimento, il 64% (il secondo è Vladimir Putin, al 49%) e tra i Paesi stranieri la Germania è prima a quota 62% (seconda la Spagna con 61%, solo terza la Francia con il 47%). Inoltre dall’85% degli intervistati viene considerata influente nell’Unione europea, dal 77% leader in Europa, dal 61% europeista, dal 50% popolo amico, dal 37% flessibile, dal 30% altruista.

Per il 59% degli oltre mille intervistati la Germania è un punto di riferimento in campo culturale. Per il 45% dovrebbe mostrare più impegno per la ridistribuzione dei migranti in Europa, per aiutare i paesi all’origine della migrazione (32%) e per collaborare con i paesi UE (Grecia e Italia) sul Mediterraneo. Italia e Germania dovrebbero concentrare le loro relazioni bilaterali su economia (52%), migrazione (48%), politica internazionale (33%), sicurezza (27%) ed è sotto gli occhi di tutti che hanno in comune interessi nel commercio (32%), turismo (27%), economia & industria (27%): in questi ultimi campi, per il 53% a trarne maggior vantaggio è la Germania, per il 33% i vantaggi sono per entrambi i Paesi e solo per il 7% l’Italia.

Secondo Mihaela Gavrila,del dipartimento di comunicazione e ricerca sociali della Sapienza, nell’attuale momento a livello mondiale, caratterizzato da errori contraddizioni, paura, frustrazione, inquietudine ma anche dal desiderio di cambiamento e di equilibrio, l’Italia si rivela secondo il sondaggio (realizzato nello scorso luglio) “fortemente ancorata a una Germania percepita come più ospitale del passato, rigorosa e soprattutto fondamentale alleato per ristabilire un ordine europeo, superando il pregiudizio di una nuova Europa tedesca”.

Per l’ambasciatore Elbling il sondaggio mostra che Germania e Italia hanno in comune

“molte più cose di quanto si pensi, anche in Germania ci chiediamo che cosa stia succedendo, c’è preoccupazione. Per rifondare l’Europa, e in questa Europa il ruolo dell’Italia è centrale, Germania e Italia devono conoscersi meglio, soltanto così potranno dare risposte politiche alla preoccupazione”. L’ambasciatore Elbling ha aggiunto che “i tedeschi non amano i muri” e questo vale ovviamente anche per l’accoglienza dei migranti: “Non conosco un Paese che sia sia chiuso su sé stesso e abbia avuto successo” ha detto ancora, prima di affermare che “il dialogo con le nostre società è essenziale per capire i populismi”.

Ti potrebbero interessare anche: