Ma ci possiamo fidare davvero di questo governo?

Il tira e molla sulla manovra di questi giorni ricorda molto i peggiori governi degli scorsi anni. Il braccio di ferro e il rissoso confronto con la Ue infastidisce tutti, al di là della serietà dei problemi e della situazione generale. L’impressione che il governo sia confuso è notevole, la gente non capisce più nulla a proposito di reddito di cittadinanza e di pensioni e questo non è un buon segno. Il rischio che il bonus di consensi che rende in questo momento Palazzo Chigi invincibile si assottigli, che l’Italia che ha votato grillini e leghisti e che oggi manifesta un consenso fuori dal comune per queste latitudini si raffreddi e rimpianga chi ora è confinato in percentuali preoccupanti è reale. In Italia non esiste più una opposizione degna di questo nome e nonostante la maggioranza dei media sia ancora schierata su posizioni anti governative il potere di Salvini-Di Maio è granitico ma qualcuno pensa che il governo giallo-verde abbia raggiunto il punto più alto della parabola e che l’ascesa potrebbe fermarsi. Come al solito raddrizzare la situazione spetta a chi ha il potere e la capacità di farlo. Cioè a chi oggi governa. E la frustrazione dell’opinione pubblica che ha sperato nel cambiamento è sempre il pericolo maggiore. Governare non è semplice, non ci si improvvisa. E la convinzione che ci si trovi davanti a degli apprendisti stregoni cresce di giorno in giorno. Sono diminuiti gli sbarchi, ma non la criminalità, non è cresciuto il lavoro, si sono solo fatte promesse. Abbiamo subito i governi Letta e Monti, poi abbiamo sopportato Renzi. Speravamo di poter respirare. Non è così. Gli obiettivi da raggiungere sono ambiziosi e delicatissimi, la guerra con la Ue può portare effetti devastanti, e nessuno ci garantisce che raggiungeremo i risultati che i gemelli diversi Di Maio-Salvini si propongono. E se perdessimo la sfida con gli euro burocrati, se non arrivassero riscontri tangibili alle promesse elettorali saremmo in guai seri.

