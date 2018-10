Investito e ucciso da bus turistico in via Cavour: attraversava sulle strisce



Incidente stradale mortale in via Cavour, all’altezza del civico 221 e a due passi dalla stazione della metro B. Intorno alle 11 un bus turistico ha investito un 54enne romano, Giorgio De Francesco, funzionario del ministero degli Interni, che stava attraversando la strada. Sul posto, oltre ai vigili urbani del gruppo I Trevi, sono accorsi i sanitari del 118, ma l’uomo non c’è stato nulla da fare. Dalle prime testimonianze emergerebbe che l’uomo stava attraversando sulle strisce e che tutto è avvenuto sotto gli occhi della moglie.

La strada è stata chiusa al traffico da largo Visconti Venosta a via degli Annibaldi. A guidare il pullman – che è stato sequestrato – era un 58enne che è stato subito fermato. Portato all’ospedale San Giovanni, l’autista è stato sottoposto ai test di alcol e droga e dai primi risultati sembrerebbe negativo. Altre pattuglie, intanto, sono impegnate per i rilievi scientifici e per chiarire la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava attraversando in compagnia della moglie, che è stata letteralmente sfiorata dal bus, restando illesa: il mezzo era appena ripartito da un hotel dove era sceso un gruppo di turisti e l’impatto è avvenuto poche decine di metri più avanti, all’altezza delle strisce pedonali. Il bus come da procedura è stato sequestrato e verrà sottoposto a perizia per verificarne l’efficienza, in particolare si cerca di appurare se ci sia stata un’avaria ai freni. La strada era in discesa e l’asfalto bagnato. I vigili del I Gruppo Trevi stanno acquisendo le immagini delle telecamere di zona mentre il Codacons chiede che l’inchiesta verifichi anche la visibilità delle strisce pedonali.

Ancora una vittima dei bisonti turistici che transitano senza regole ferree nel cuore del Centro storico, l’ultimo tragico investimento è avvenuto a luglio a corso Vittorio, a pochi metri da piazza Navona, quando una ragazza di 21 anni fu travolta appena scesa dal marciapiede.

Ti potrebbero interessare anche: