Le facce di bronzo di Riace

Qualcuno ci spieghi la verità, e lasciamo da parte i garantismi di maniera. Che cosa è accaduto e sta accadendo a Riace? I magistrati inquirenti hanno preso una cantonata? Non vogliamo pensare ad una forzatura politica, non vorremmo trovarsi con un ministro dell’interno nuovamente inquisito per aver favorito un intervento a gamba tesa in una situazione dubbia. Ma questo sindaco ai domiciliari che accoglie dalla finestra una grande folla che sfila sotto le sue finestre in segno di solidarietà, che riceve a casa il presidente della Regione (solidarietà), che viene intervistato dalla televisione (ai domiciliari) che mobilità una buona fetta dei media schierati è un angelo o un diavolo? Nel primo caso qualcuno deve spiegare e prendere provvedimenti con chi ha sollevato il caso prendendo un abbaglio colossale e infilandosi in un pericoloso cul de sac politico; nel secondo qualcun altro deve spiegare come attorno ad un amministratore pubblico arrestato si possa mettere in piedi un circo mediatico di questo tipo e come mai al soggetto ai domiciliari possano essere concesse tutte queste possibilità di “evadere”. La legge non è uguale per tutti, su questo non ci piove. Ma quando si esagera ci dovrebbe essere una autorità superiore a mettere un punto. Anche perché il permanere nell’incertezza non fa bene a nessuno e alcune risposte vanno comunque date. Il modello Riace è efficace. Quel sindaco è un eroe illuminato, come è potuto succedere tutto questo? E se il modello funziona perché non è stato mutuato in altre realtà? La Calabria è una regione strana dove avvengono abitualmente cose strane, dove governa la malavita e dove ad ogni acquazzone viene giù tutto e muore qualcuno. Forse è il caso di porre rimedio ad una situazione intollerabile

