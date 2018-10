Maltempo sulla capitale, esondazioni e sottopassi allagati,. Novanta interventi dei vigili del fuoco

Temporali e allagamenti a Roma dove da questa mattina i vigili del Fuoco hanno dovuto effettuare almeno 90 interventi. In via della Giustiniana, all’altezza del civico 906, i pompieri, sul posto con una squadra e nucleo sommozzatori, hanno dovuto trarre in salvo alcune persone rimaste bloccate al piano terra di un resort a causa dell’esondazione di un canale. Allagamenti anche in diversi sottopassi della Capitale: anche in questo caso i vigili del fuoco hanno tratto in salvo gli automobilisti rimasti in difficoltà. Grandi pozze e tratti di strade chiusi sull’Aurelia, in via della Maglianella, sulla Cassia, sulla Nomentana e la Tiburtina. Per ore Aprilia è rimasta sott’acqua, con allagamenti un pò dovunque mentre una tromba d’aria si è abbattuta a Torvaianica. Impegnata anche la Protezione civile.Un’auto si è ribaltata stamattina intorno alle 7.30 su viale Isacco Newton in prossimità del viadotto Magliana, poco prima dello svincolo per la Roma-Fiumicino. La conducente è stata trasportata all’ospedale San Camillo in codice rosso, ma non sarebbe grave. Alberi sulla carreggiata vengono segnalati su via Ostiense, in prossimità del viadotto Zelia Nuttal, nei pressi di Acilia, e nella notte un altro albero è caduto in via Cristoforo Colombo

Ti potrebbero interessare anche: