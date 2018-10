Migranti, Salvini sfida la Merkel: chiuderemo gli aeroporti ai charter

“Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito al’ipotesi circolata nei giorni scorsi di voli charter dalla Germania all’Italia con rifugiati cosiddetti ‘dublinanti’.

“Io, sinceramente, questa cosa dei charter con i migranti che arrivano in Italia non so chi l’abbia autorizzata perché sui ‘secondary movement’, che erano il tema su cui si discuteva come Italia in Europa e che ci chiedeva la Germania, non è stato sottoscritto nessun accordo”. Lo ha detto a Potenza il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti. “Adesso vediamo cosa accadrà ma – ha aggiunto – per fare queste cose ci vogliono gli accordi”.

“Oppure – ha proseguito il leader M5S – si sta dicendo che noi possiamo rimpatriare africani sub-sahariani nei Paesi dell’Africa senza nessun accordo? Se si sta sdogando anche questo principio ce lo dicano: a me non risulta si possa fare in Italia sui Paesi africani e quindi credo che non si possa neanche fare tra l’Italia e la Germania, che – ha concluso – si sveglia la mattina e comincia i trasferimenti charter”.

